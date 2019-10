Cameroun- Libération de Maurice Kamto : Scènes de liesse à Yaoundé

La libération après 08 mois d’incarcération, de l’opposant Maurice Kamto, principal challenger du président Paul Biya, a entraîné une importante mobilisation de ses militant et sympathisants dans les rues de la capitale.



« Je ne vous trahirai jamais ! », ont été ses premiers mots devant la foule déchaînée.



« Le jour où vous me porterez aux affaires, j’irai diriger le Cameroun. Vous l’avez déjà fait le 7 octobre dernier, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite », ajoute-t-il.



Toutefois, l’opposant politique précise à l’attention de ses adversaires : « Si certains pensent que le fait d’être libéré c’est la fin de la lutte, alors ils n’ont rien compris, car nous n’avons rien obtenu de ce que nous demandions », rapporte jeuneafrique.com.