Cameroun : Rigobert Song éteint les rumeurs de sa conversion à l’Islam Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 17:16 | | 0 commentaire(s)| À la veille du début du mois saint de ramadan, l’ancien international Camerounais s’est retrouvé au cœur de nouveaux débats après ceux concernant sa non reconduction à la tête de la sélection du Cameroun. Les photos de Rigobert Song ont pris d’assaut les médias sociaux ce dimanche à quelques heures du début de ramadan. Aperçu dans la mosquée de Bonamoussadi à Douala, Song a été annoncé s’être converti à l’islam. Une info qui a fait le choux gras de la presse. Mais Song n’a pas tardé à démentir les rumeurs autour de lui.



L’ancien sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun a retenu l’attention des médias ce dimanche soir. Il a été annoncé changer de religion à quelques heures seulement du ramadan. Le technicien Camerounais s’est rendu à la mosquée de Bonamoussadi à Douala. Rigobert Song tenait à accorder des vivres à la communauté musulmane, composés des sacs de riz et plusieurs autres produits les plus consommés durant ce mois de ramadan. À la surprise générale, Song a été annoncé dans les médias sociaux s’être converti à l’Islam.



Song botte en touche cette conversion en Islam qui lui a été attribuée. « Je suis et je reste chrétien, mais je respecte toutes les religions. Mon geste n’était qu’une marque de fraternité envers mes compatriotes musulmans, rien de plus », aurait-il tancé l’ancien entraîneur-manager du Cameroun. Les propos ont été rapportés par 237online.



Pour rappel, Song est la deuxième star du football africain à se retrouver au cœur d’une telle situation. Ce, après Didier Drogba, qui lui, avait aussi été annoncé s’être converti en Islam alors que ce n’était pas le cas.



Accueil Envoyer à un ami Partager