Cameroun : au moins 16 morts dans l'incendie d'une discothèque

Un incendie provoqué par des feux d'artifice a tué au moins 16 personnes dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque d'un quartier huppé de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ce drame survient alors que le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la compétition-reine du football africain.



Au Cameroun, les incendies ne sont pas rares dans les établissements de nuit, de même que les bousculades parfois mortelles, mais le bilan de celui-ci est le plus lourd de ces dernières années. L’incident est survenu au milieu de la nuit dans la salle principale du Liv's Night Club, situé dans le quartier Bastos, qui abrite notamment de luxueuses maisons, des ambassades et des résidences de diplomates. …



À Douala, la capitale économique dans le sud, ces six dernières années, au moins cinq discothèques ont été le théâtre d'incendies accidentels qui ont partiellement ou totalement détruit l'établissement. (AfricaNews/AFP)

