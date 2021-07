Cameroun : au moins six soldats tués dans une attaque de Boko Haram Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

Au moins six soldats camerounais ont été tués, samedi 24 juillet, dans une attaque de Boko Haram dans l'extrême-nord du Cameroun, où les jihadistes multiplient les attaques, a déclaré le gouverneur de la région à la télévision d'État.



Les membres de Boko Haram "sont venus vers quatre heures du matin, à bord de six véhicules, lourdement armés. Nous déplorons la mort de nos six soldats qui sont tombés sur le champ, les armes à la main, et il y en a eu quatre qui ont été blessés", a déclaré à la CRTV Bakari Midjiyawa, gouverneur de la région de l'Extrême Nord.



L'attaque des jihadistes a eu lieu à Sagmé, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Nigeria, où est né Boko Haram. Un rapport de la police, confirmé par plusieurs sources locales, a fait état de la mort de huit soldats.





Source : Une attaque de Boko Haram a tué au moins six soldats, samedi dans l'extrême-nord du Cameroun où les jihadistes multiplient les attaques, selon le gouverneur de la région à la télévision d'État.Source : https://www.exclusif.net/Cameroun-au-moins-six-sol...

Accueil Envoyer à un ami Partager