Cameroun : le gouverneur du Littoral s’attaque à Equinoxe télévision

Samuel Dieudonné Ivaha Diboua met en garde le promoteur de la chaîne de télévision Equinoxe, Sévérin Tchounkeu, contre l’ « incitation répétée à la révolte populaire ».

Le ton est martial, le style menaçant et la démarche argumentative. « Je vous mets de ce fait en garde contre toute récidive face à laquelle sera appliquée la loi dans toute sa rigueur car, lorsque le seuil de la provocation atteint l’intolérable, la liberté d’expression perd tout son sens », ainsi lance le gouverneur de la région du Littoral au promoteur de la chaîne Equinoxe télévision.



En effet, depuis le 28 février 2022, le torchon brûle entre le patron de la circonscription administrative régionale Samuel Dieudonné Ivaha Diboua et le patron de la chaîne bleue Sévérin Tchounkeu.



En effet, la plus haute autorité administrative de la région accuse Equinoxe Tv de s’illustrer « par une ligne éditoriale outrancièrement belliqueuse ». Et ce depuis des années.



Selon lui, par le biais de certaines productions, le média privé d’informations générales « s’active avec véhémence dans l’apologie de la violence et de la déstabilisation, qui consiste à présenter ou à commenter les faits très souvent malicieusement déformés, avec un cynisme déconcertant, en vue d’attirer des passions, dans l’espoir de susciter une révolte contre les institutions républicaines ».

