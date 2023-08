Cames : L’Ucad enregistre un taux de réussite global de 88,5% Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a enregistré un taux de réussite global de 88,5% aux Comités consultatifs interafricains de l’année 2022 (CCI-2023), soit 161 inscrits sur les 182 candidatures soumises, pour l’inscription sur les listes d’aptitude aux différents grades de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lit-on sur le site officiel de l’UCAD. […] L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a enregistré un taux de réussite global de 88,5% aux Comités consultatifs interafricains de l’année 2022 (CCI-2023), soit 161 inscrits sur les 182 candidatures soumises, pour l’inscription sur les listes d’aptitude aux différents grades de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lit-on sur le site officiel de l’UCAD. «Ces résultats mettent en évidence la qualité de nos enseignants-chercheurs et de l’accompagnement institutionnel. Ce suivi institutionnel pourrait être sensiblement amélioré pour atteindre de plus grandes performances», ajoute la même source.



Source : Source : https://lesoleil.sn/cames-lucad-enregistre-un-taux...

Accueil Envoyer à un ami Partager