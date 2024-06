Camp Pénal : Une mutinerie éclate suite à une opération de fouille Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Charlotte Diop Les pensionnaires et riverains du Camp Pénal de Liberté 6 ont été réveillés ce mercredi par plusieurs déflagrations de grenades lacrymogènes. Une opération de fouille dans les chambres a viré vers une grave mutinerie. Ce qui devrait être une fouille de routine des chambres a rapidement dégénéré. De violents affrontements ont opposé détenus et Matons de la prison au point qu’il a été noté l’utilisation de grenades lacrymogènes. Plus grave , des coups de feu auraient été tirés par les éléments pénitentiaire d’intervention pour mettre fin à la mutinerie, selon une source pénitentiaire qui rapporte que du chanvre indien aurait été découvert dissimulé dans des matelas, incitant les gardiens à les brûler pour éviter toute propagation. Dans un Tweet devenu viral, le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal DIAGNE renseigne « Une mutinerie des détenus du Camp Pénal de Liberté 6 est en cours, ce 19 juin 2024. Les détenus protestent contre leur alimentation et leurs conditions de vie » . Tout serait parti du mécontentement des détenus face aux conditions de détention et aux méthodes de fouille de l’administration pénitentiaire. « Nous invitons le ministre de la Justice à venir régler la situation. Les gardes pénitentiaires fouillent nos chambres et brûlent nos matelas », a relayé une source anonyme.



