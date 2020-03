Camp pénal : Guy Marius Sagna libéré dans les prochaines heures Guy Marius Sagna libre après 3 mois de prison. Selon des sources de emedia, l’activiste sera libéré dans toutes prochaines heures. Commis par le Front de résistance nationale (FRN) pour la défense de Guy Marius Sagna, Me El Hadji Amadou Sall avait introduit une demande de liberté provisoire en faveur de son client. Sa requête a été acceptée par le Procureur de la République qui ne s’oppose désormais plus à sa libération. Cette libération fait suite à une manifestation du Collectif Noo Lank devant les portes de la prison du Camp pénal, où l’activiste est détenu dans le bloc réservé aux terroristes. Guy Marius Sagna a été arrêté devant les grilles du palais présidentiel suite à une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité.

