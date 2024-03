Campagne: Le message émouvant de Boubacar Camara aux habitants de Yeumbeul, Malika, Keur Massar, Rufisque, Pout et Thiès Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 10:39 | | 0 commentaire(s)| À Yeumbeul, Malika, Keur Massar, Rufisque, Pout, et Thiès, "vos voix m’ont ému et vos histoires renforcé ma détermination. Je connais vos défis, ils sont au cœur de notre programme TABAX", a écrit le candidat Boubacar Camara. Il ajoute: " Donnez-moi l’honneur de guider notre Sénégal vers un avenir meilleur et souverain. Avec votre confiance, nous transcenderons ces défis pour un avenir où chaque Sénégalais prospère dans la dignité et la fierté qu’ils méritent".





















Accueil Envoyer à un ami Partager