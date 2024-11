Campagne Législatives 2024 : Le CUDIS en appelle au sens des responsabilités

Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (CUDIS) rappelle aux acteurs et sympathisants politiques, leur devoir de responsabilité, en bannissant les discours de haine et la violence durant la campagne pour les élections législatives du 17 novembre prochain.



Dans un communiqué parvenu à l’APS, la structure rappelle notamment aux acteurs politiques, militants et sympathisants, leur devoir historique de faire preuve du sens élevé de la responsabilité dans le jeu démocratique.



Après avoir constaté avec un grand regret, la violence verbale et physique ayant émaillé le début de la campagne électorale, le CUDIS ‘’ appelle les citoyens et les électeurs à se mobiliser massivement, pour assurer une bonne représentation à l’Assemblée nationale et la légitimité des futurs élus ’’, rapporte l'APS.