Campagne à Podor : Une liesse populaire à Ndioum, pour accueillir Amadou Bâ

Comme ceux qui l’ont précédé dans le département de Podor, Cheikh Oumar Hanne a également accueilli Amadou Bâ. L’édile de Ndioum, à l'occasion de la visite du candidat de Benno en campagne, a engagé les militants de sa commune, à s’impliquer pour l’élection du candidat de Benno Bokk Yakaar. Un accueil aux allures d’une fête et une communion entre deux hommes, Amadou Bâ et Cheikh Oumar Hanne.





Les maires de toutes les communes et tous les responsables politiques, ont fait bloc derrière l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, pour marcher aux côtés de AB 2024.

