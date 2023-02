Campagne arachidière 2023 : A Kaolack, Modou Diagne Fada insatisfait de la quantité collectée

« Ces 4 mille tonnes sont en-deçà de nos attentes. Mais le profil de la campagne arachidière de cette année, est un profil particulier. Les campagnes se suivent et ne se ressemblent pas. Cela a été très difficile pour la Sonacos, cette année, d’obtenir de grosses quantités de graines parce que non seulement la concurrence a été rude, mais il y a surtout un phénomène nouveau qui est celui de la spéculation. Il y a beaucoup de spéculation dans la zone de Kaolack. Des spéculations sur les prix mais des spéculations aussi sur les stocks », a-t-il expliqué.



Avant de poursuivre : « Aujourd’hui, nous achetons le kilogramme de graines à 450 francs Cfa. C’est un effort inouï que la Sonacos a fait pour suivre l’évolution du marché. Mais malgré tous ces efforts, nous n’avons pas de graines. La conséquence la plus immédiate, c’est que nous n’allons pas pouvoir prendre beaucoup de saisonniers ».



Toutefois, il indique que cette question des saisonniers sera soumise aux autorités de l’Etat, pour voir un peu s’il y a une solution à cela ou pas. Par ailleurs, il a rassuré qu’il fera tout pour la bonne marche de la Sonacos.



« La Sonacos a connu plusieurs évolutions et aujourd’hui, l’option du Gouvernement est d’investir dans l’outil de production », dit-il.













Le Grand Panel