Campagne arachidière: L’Etat lève 15 milliards pour la Sonacos Une bonne nouvelle pour la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos). Selon "L’As", la société qui cherchait à payer la dette due aux producteurs, a obtenu un financement de 15 milliards FCFA. La somme a été décaissée par l’Etat du Sénégal avec l’appui de la BNDE et de la CNCAS. Ce paiement a débuté lundi et va se poursuivre toute cette semaine à raison d’un milliard par jour.



Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal s’est engagé à payer pour la Sonacos la dette due aux producteurs. Pour cela, la somme de 15 milliards de FCFA a été décaissée. Selon Aliou Dia, président du comité de suivi de la campagne de cette année, le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. Déjà, depuis lundi les paiements ont commencé. Ainsi, le gouvernement du Sénégal a payé la somme d’un milliard cinq cent millions de francs CFA. Et ce paiement va se poursuivre jusqu’à demain jeudi. « En plus de cette somme, L’Etat a payé 1 milliard de francs CFA hier, il en sera de même aujourd’hui et demain pour le même montant », a dit Aliou Dia.



Il ajoute que d’autres structures vont également participer à la résorption des dettes dues aux opérateurs. C’est le cas de la banque Nationale de Développement Economique (BNDE) et la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNACA), qui vont toutes les deux participer à hauteur de 5 milliards de francs CFA.



Pour Aliou Dia, c’est de cette manière que l’Etat va accompagner la Sonacos pour pouvoir payer les opérateurs, qui à leur tour, vont éponger les crédits contractés auprès des banques. Pour les années à venir, Aliou Dia estime que le gouvernement doit faire de sorte qu’on ne se retrouve pas à rembourser de l’argent aux opérateurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook