Campagne arachidière, la Sonacos favorable à la concurrence Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 01:22 | | 0 commentaire(s)|

Pour un marché plus ouvert et un prix au kilogramme de l'arachide, revu à la hausse, la Sonacos n'est pas hostile. D'ailleurs selon le Directeur générale de cette entreprise, Modou Diagne Fada, ces deux réformes seront bénéfiques au secteur de l'arachide et aux agriculteurs plus particulièrement. M. Diagne Fada s'appuie notamment sur la production arachidière record de cette saison pour se prêter à plus de libéralisme dans l'écoulement de ce produit. Mais, l'ancien ministre de la Santé souhaite, au préalable, que tout ce processus soit bien organisé.



