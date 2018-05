Campagne d’Emmanuel Macron : ses "dépenses apparemment sous-évaluées" de plus de 200.000 euros

Le montant des ristournes dont a bénéficié Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle est connu. Selon Le Monde et L’Obs qui ont eu accès aux dossiers de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), le candidat En marche a bénéficié de "dépenses apparemment sous-évaluées" de 208.984 euros. Malgré ces interrogations, la CNCCFP a tout de même validé les comptes de campagne d’Emmanuel Macron qui a été le candidat le plus dépensier.







Parmi ces remises, on retrouve celle de GL Events qu’avait déjà révélée Mediapart. Le site d’information indiquait que la société gérée par un proche de Gérard Collomb avait effectué entre autres une ristourne de 28.972,75 euros au candidat Macron pour le meeting de la Mutualité le 12 juillet 2016. Une remise dont n’ont pas bénéficié François Fillon et Benoît Hamon lors de leurs meetings respectifs dans la salle parisienne. Pour se justifier, GL Events a évoqué dans un communiqué une "remise usuelle en période estivale à Paris par les gestionnaires de sites événementiels, dans un contexte de concurrence très forte et de faible activité pendant la période d'été".





Simples "remises commerciales" pour les prestataires

Mais sont également évoquées d'autres remises :



10.000 euros de GL Events pour le meeting de la porte de Versailles du 10 décembre 2016.

pour le meeting de la porte de Versailles du 10 décembre 2016. Plus de 12.000 euros de ristourne accordés par la société Eurydice à l’équipe d’Emmanuel Macron pour l’organisation d’un meeting à Arras. Une entreprise dont l’ancien dirigeant est Arnaud Jolens, aujourd'hui directeur du pôle "Image et Evénements" de l'Elysée.

à l’équipe d’Emmanuel Macron pour l’organisation d’un meeting à Arras. Une entreprise dont l’ancien dirigeant est Arnaud Jolens, aujourd'hui directeur du pôle "Image et Evénements" de l'Elysée. La société Jaulin a aussi proposé une remise de 40% (soit 9.066 euros) pour le meeting de Bercy d’Emmanuel Macron alors qu’elle n’avait fait aucun geste pour le rassemblement du Trocadéro de François Fillon qu'elle organisait également.

d’Emmanuel Macron alors qu’elle n’avait fait aucun geste pour le rassemblement du Trocadéro de François Fillon qu'elle organisait également. 30% de réduction lors du même meeting de Bercy par MVision qui a assuré la captation vidéo.

lors du même meeting de Bercy par MVision qui a assuré la captation vidéo. Une facture inférieure de 24% soit 76.800 euros proposée par Self Contact spécialisée dans le démarchage téléphonique.

Au total selon L’Obs, la CNCCFP a réclamé des explications à une quinzaine de prestataires. Ceux-ci ont argué qu’il s’agissait de simples "remises commerciales" par "souci de fidélisation des clients" et qui s’inscrivent "dans les grilles tarifaires". Toujours selon l’hebdomadaire, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas bénéficié de telles ristournes, mais Benoît Hamon aurait lui aussi été interrogé à propos de certaines remises.



Dans un communiqué mercredi soir, En marche a invité "toutes celles et ceux qui ont des questions sur nos comptes de campagne à se tourner vers la CNCCFP". Au micro de France Inter ce jeudi matin, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a lui déclaré que "les comptes de la campagne d'Emmanuel Macron étaient les plus sincères de tous". Le Monde révèle d'ailleurs que l'équipe de celui qui allait devenir Président a sollicité la CNCCFP à plusieurs reprises pendant la campagne pour s'assurer de respecter les règles.



www.lejdd.fr