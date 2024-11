Campagne de commercialisation agricole : Ces décisions du Président Diomaye Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- En Conseil des ministres, ce mercredi, le Président Bassirou Diomaye Faye a abordé la question concernant la campagne de commercialisation de la production agricole. Le Chef de l’Etat a, notamment, demandé au Gouvernement, dans une « perspective de consolidation de la souveraineté économique, de veiller à la préservation des intérêts des producteurs, à la juste […] XALIMANEWS- En Conseil des ministres, ce mercredi, le Président Bassirou Diomaye Faye a abordé la question concernant la campagne de commercialisation de la production agricole. Le Chef de l’Etat a, notamment, demandé au Gouvernement, dans une « perspective de consolidation de la souveraineté économique, de veiller à la préservation des intérêts des producteurs, à la juste rémunération de leurs productions et au développement de l’industrie nationale ». Le président Diomaye a exhorté au Gouvernement à prendre toutes les « dispositions idoines en vue de la fixation adéquate du prix du kilogramme d’arachide ». Il a invité, par ailleurs, le Premier ministre et les ministres chargés de l’Agriculture et de l’Industrie à définir, dans le consensus avec les opérateurs et les industriels du secteur, une méthode d’intervention sur les marchés de l’arachide. Une façon selon lui d’assurer la « sécurisation des revenus des producteurs et la modernisation de l’outil industriel de transformation locale de la production arachidière nationale ». Ainsi, il a demandé au Premier ministre de « tenir, dans les meilleurs délais, un Conseil interministériel sur la campagne de commercialisation agricole ».



