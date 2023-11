Campagne de commercialisation arachidière : C'est 1,700 millions de tonnes qui sont attendues Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2023 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre en ouverture du conseil interministériel consacré à la campagne arachidière 2023-2024, qui a annoncé les orientations du gouvernement pour une campagne prolifique. Amadou Bâ estime que l'arachide demeure l'un des piliers de notre économie. "Cette réunion avec les acteurs est convoquée pour relever les défis et développer des solutions novatrices et inclusives. C'est pourquoi, le gouvernement s'investit pour garantir des revenus nécessaires", fait-il savoir. Avec l'engagement et la bonne pluviométrie notée cette année, le Premier ministre prévoit avec optimisme que la campagne s'annonce prometteuse avec 1,700 millions de tonnes attendues cette année. Le budget de la campagne est arrêté à 100 milliards. Il faut préciser que ce sont 28 milliards qui sont alloués pour la subvention de 86.000 tonnes de semences ... À cet effet, le gouvernement se projette dans la campagne pour avoir des retombées efficientes, équitables et durables.

Source : https://www.dakaractu.com/Campagne-de-commercialis...

