Campagne de presse internationale : Le Président Macky Sall dénonce une pratique nauséabonde

Le Président Macky Sall a accueilli avec beaucoup de peine, les communiqués des partenaires internationaux et du traitement des médias internationaux sur l’actualité sénégalaise. D’après lui, aucune loi n’a été violée au Sénégal. « Nous sommes dans le dialogue institutionnel.



L’Assemblée et le Conseil Constitutionnel ont chacun joué son rôle. Toute cette campagne de presse est aux antipodes de mes aspirations. J’ai refusé d’être tenté par un 3e mandat. Je ne mérite pas cette campagne internationale nauséabonde. Je dénonce ce fait », dit-il.



Malgré sa désapprobation sur ce traitement inique, il apprécie la collaboration de ses partenaires étrangers, qui ont grandement accompagné et financé beaucoup le développement du pays. Il les exhorte à poursuivre cette collaboration avec le futur Chef de l’Etat.