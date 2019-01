Campagne électorale: 7 minutes par jour à la RTS pour chaque candidat...Madické Niang ouvre, Ousmane Sonko ferme

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 16:11 | | 5 commentaire(s)|

La campagne électorale va ouvrir le dimanche 3 février 2019 à partir de minuit. Le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) et les mandataires des cinq (5) candidats à l'élection présidentielle se sont entendus ce samedi 26 janvier, au terme d'une rencontre, sur le temps d'antenne et l'ordre de passage de ceux qui veulent briguer les suffrages des Sénégalais.



Pour cette présidentielle, les candidats auront deux minutes de plus que d'habitude. En effet, chacun d'entre eux aura 7 minutes par jour à l'antenne de la télévision nationale, au lieu des 5 minutes attribuées lors des précédentes élections présidentielles.



Pour ce qui s'agit de l'ordre de passage, c'est Madické Ndiang qui va ouvrir le bal chaque soir à partir de 21 heures, suivi du président sortant Macky Sall, de Cheikh Issa Sall du PUR, de Idrissa Seck. Ousmane Sonko va conclure le temps d'antenne imparti aux candidats chaque soir.













PressAfrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos