Campagne électorale / Amadou Bâ à Guédiawaye: "Il est temps de rectifier le tir"

Au premier jour de la campagne électorale des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, Amadou Bâ, tête de liste nationale de la coalition « Jamm ak ndieriñ », a choisi Guédiawaye. En compagnie de Aliou Sall, tête de liste de la coalition dans le département, il a tenu un meeting au terrain de football situé à côté de la mairie de la ville. La foule acquise à la cause de la coalition, chantait et dansait au rythme de la musique distillée par des hauts parleurs placés à divers endroits. De nombreuses personnalités politiques de la ville de Guédiawaye étaient présentes. Il y avait Aïda Sow Diawara du Parti socialiste, des délégués du Parti démocratique sénégalais (Pds) dont Maman Khady Diène, des membres du Parti de de l’unité et du rassemblement (Pur), du Parti de l’indépendance et du travail (Pit), de la Ligue démocratique (Ld), des coalitions « Takku Wallu et Samm sa Kaadu ».



D'après "LeSoleil-Digital", arrivé sur les lieux vers 19 heures, Amadou Bâ a pris un bain de foule. Les militants et sympathisants scandaient « Amadou Bâ, Amadou Bâ ». Un spectacle et un accueil qui ont ravi la tête de liste nationale de la coalition « Jamm ak ndieriñ ».



Il a appelé la population de Guédiawaye à rectifier le tir, assimilant l’arrivée au pouvoir de Pastef, à une erreur. « On a respecté les règles de la démocratie, mais on s’est trompé. Il est temps de rectifier le tir. On ne demande pas l’Assemblée nationale pour bloquer ce pays, mais le Sénégal a besoin d’entente, de travail. Si on obtient la majorité, on tendra la main à tout le monde ; on diminuera le coût de l’électricité et de l’eau en trois mois. En trois ou quatre mois maximum, tous les chantiers en arrêt vont redémarrer. Je l’ai déjà fait, je sais comment faire pour y arriver. La coalition Jamm ak ndieriñ a les solutions concernant la sécurité, l’emploi, l’assainissement, l’urbanisation. Je n’oublie pas l’emploi des jeunes, car la jeunesse n’a plus d’espoir. Les pirogues sont remplies de fils du Sénégal. Je veux que vous repreniez espoir. Si vous nous donnez la majorité, aucun fils de ce pays ne trouvera nécessaire d’aller à l’extérieur, sauf pour faire du tourisme », a-t-il clamé sous les cris des fans et militants, rapporte "LeSoleil-Digital".