Campagne électorale/Kédougou: Cheikh Issa Sall plaide pour une exploitation judicieuse du potentiel économique

La campagne électorale bat son plein et la caravane de l’Unité, actuellement dans l’Est du pays, fait preuve d’une endurance et d’une persévérance sans commune mesure. C’est ainsi que les populations des communes de Kédougou, Fongolimbi, Niangalan Gounass et Saraya ont accueilli et partagé avec la tête de liste de la coalition de l’Unité sur les enjeux des législatives du 17 novembre 2024, lit-on dans la page Facebook de Cheikh Issa Sall.



Ce voyage dans le Sénégal des profondeurs a permis au Président Cheikh Issa Sall d’apprécier à nouveau le potentiel immense et diversifié dont regorge la région de Kédougou. « A chaque fois que je viens dans cette belle région, je suis subjugué par la beauté du paysage, mais aussi surtout par le potentiel économique et culturel immense de cette partie du pays. Kédougou regorge de toute sorte de ressources mais hélas, elles sont sous-exploitées », a-t-il déploré. « Quand nous serons à l’hémicycle, je serai votre premier avocat pour que les ressources naturelles et économiques soient judicieusement exploitées et qu’elles puissent largement profiter aux populations locales », a promis Cheikh Issa Sall, par ailleurs Maire de Mbour.



Des dignitaires religieux et coutumiers, des Gie de femmes, des associations de jeunes rencontrés ont témoigné toute leur gratitude à Cheikh Issa Sall pour l’intérêt qu’il porte à leur bien-être. Ils ont promis de voter largement pour la coalition de l’Unité le 17 novembre prochain.