Campagne électorale en Gambie: Ousainou Darboe, candidat de l’UDP, draîne des foules

Ousainou Darboe, candidat du Parti progressiste du peuple (UDP), véritable challenger du Président sortant, Adama Barrow, a drainé dans différentes localités gambiennes, des foules de militants. Ce leader, plébiscité par la vieille génération, les femmes et les primo-votants, est à sa deuxième tentative de conquête du pouvoir. Avec son engagement citoyen, il descend cette fois-ci, sur l'arène politique ,avec une nouvelle stratégie de conquête assez spécifique. La raison, probablement, de son aura.

L’élection présidentielle en gambie pourrait connaître une surprise. D’après des sondages effectués, Ousainou Darboe, candidat de l’UDP, pourrait remporter l’élection avec près de 75% des votes. Décrit comme porteur d’une certaine éthique, Ousainou Darboe, très stratégique et motivé, a considéré qu’Adama Barrow était le candidat de la transition. Alors que, lui, il a de réélles ambitions pour changer les choses, afin de redonner une nouvelle image à son pays.



A retenir, la campagne électorale gambienne a bien débuté sur l’étendue du territoire national de ce pays frontalier au Sénégal. Les candidats en lice rivalisent d’ardeur durant deux semaines de campagnes pour glaner le maximum de suffrages à l'election présidentielle, prévue le 4 décembre 2021.



Seulement, Ousainou Darboe, candidat de l’Udp, s’illustre avec une aura extraordinairement, démesurée et débordante. Il porte l’espoir d’une certaine franche sociale, dont les vieux, les primo-votants et les femmes. Très adulé et apprécié, ses militants, habillés en jaune, couleur de son parti, l’accueillent avec des slogans, explicitement exprimés.



Les masses de citoyens gambiennes, mobilisées durant sa tournée d’aujourd’hui, attestent que son accession à la magistrature suprême pourrait ne pas être une surprise au soir de l’élection présidentielle.









