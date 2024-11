Campagne législative: Ousmane Sonko draîne des foules à Sédhiou Depuis le début de la campagne électorale, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, multiplie les démonstrations de force dans tout le pays. Et, la mobilisation atteint de nouveaux sommets à Sédhiou.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2024 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir déjà attiré des foules impressionnantes à Malem Hoddar, Koungheul, Kaffrine, Kaolack et Koumpentoum, les habitants de Sédhiou ont offert un accueil hors du commun à Ousmane Sonko et ses alliés.



Alors que l’événement se déroule, une immense foule s’est rassemblée pour le soutenir, illustrant l’impact de sa campagne sur le terrain. Lors d’un discours récent, Ousmane Sonko a souligné l’importance cruciale de ces élections législatives pour l’avenir du Sénégal et pour son parti, exhortant les citoyens à se mobiliser en masse pour accorder leur voix à Pastef.



Selon lui, une large victoire de son parti permettrait au gouvernement de conduire sa politique sans entrave et de répondre aux attentes de la population. Cette mobilisation massive à Sédhiou marque une étape importante dans la campagne de Sonko, qui continue de rassembler des foules impressionnantes, renforçant sa position dans la course électorale.





