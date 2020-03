Accueil Envoyer Partager sur facebook Campagne présidentielle américaine : Pete Buttigieg, le premier candidat ouvertement gay, jette l'éponge Rédigé par La rédaction de leral.net le 2 Mars 2020 à 07:43 Aux États-Unis, ils ne sont désormais plus que six candidats à l’investiture démocrate. Pete Buttigieg vient d’annoncer qu’il suspendait sa campagne. Le jeune maire de South Bend dans l’Indiana jette l’éponge en raison de ses mauvais scores auprès de l’électorat noir.

De retour dans sa ville de South Bend, Pete Buttigieg est ovationné à son arrivée sur scène… Face à ses partisans, le candidat démocrate annonce la fin de sa campagne. "Après un an de voyage et de rencontres. Après avoir créé la surprise et courtisé chaque vote. Notre chemin arrive à sa fin."

Un retrait qui arrive après deux défaites aux primaires démocrates où Pete Buttigieg n’a pas réussi à mobiliser l’électorat afro-américain. Pourtant le maire de 38 ans avait démarré la course à l’investiture en créant la surprise dans l’Iowa et en menant les sondages durant plusieurs semaines. Premier candidat ouvertement gay, il se plaçait au centre.

En se retirant de l’élection, il dit espérer unifier le parti. "Notre but a toujours été d’unir le people américain pour battre Donald Trump et "remporter cette ère" au nom de nos valeurs".

Le retrait de Pete Buttigieg pourrait bénéficier à Joe Biden, vainqueur ce weekend de la primaire en Caroline du Sud. Quatorze États se préparent à voter demain mardi pour le Super Tuesday.

RFI

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > UNE MISSION DE LA CEDEAO À BISSAU Guinée-Bissau : mort mystérieuse de plus de 200 vautours