Campus Thiès: Le Saes décrète un 3e mot d'ordre de grève, de 48 heures

La Coordination du Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (Saes) du campus de Thiès a décrété à partir du 15/16 octobre 2020, un troisième mot d'ordre de grève de 48 heures. Selon ces enseignants du supérieur, "madame le Recteur n'a aucune considération à leur égard vu les "réponses évasives" qu'elle a fournies par rapport à leurs revendications, manque de volonté à trouver rapidement des solutions aux points de revendications et s'entête à persévérer dans l’ignorance de l'intérêt de l’Université de Thiès en nous poussant à poursuivre cette grève".



Pour obtenir gain de cause, les enseignants du supérieur comptent paralyser le campus. "La coordination demande aux militants du campus de Thiès de surseoir, en plus des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations), à toute participation à des activités administratives et réunions.



Elle rappelle aux militants que les formations payantes et les activités dans les établissements privés doivent absolument être suspendues. Elle demande aux militants de rester mobilisés et de rester à l'écoute du bureau de la coordination qui leur fera parvenir en fin de semaine, le prochain mot d'ordre si la situation n'évolue pas d'ici là", lit-on dans le communiqué du Saes parvenu à Dakaractu.

