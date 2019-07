Can 2019 : Coup dur pour le Maroc, Medhi Benatia est absent

Coup dur pour les Lions de l’Atlas. Le capitaine de la sélection marocaine Medhi Benatia, blessé, ne disputera pas le huitième de finale de la CAN contre le Bénin, nous révèle le site marocain sport360.



Mauvaise nouvelle pour l’équipe nationale, à moins de 2 heures de son huitième de finale de Coupe d’Afrique des Nations face au Bénin (17h GMT+1). Le défenseur central, Medhi Benatia, blessé selon Arryadia, est déclaré forfait pour cette rencontre.



Le capitaine des Lions, ménagé par Hervé Renard, avait manqué le dernier match du Maroc en phase de poules contre l’Afrique du Sud (victoire 1-0, ndlr).Premier de leur groupe avec 9 points, les Lions de l’Atlas ont hérité des Écureuils béninois (qualifiés parmi les meilleurs troisièmes) en huitièmes.



En cas de qualification, les Lions de l’atlas affronteront en quart de finale, le vainqueur de la rencontre qui oppose le Sénégal à l’Ouganda.

