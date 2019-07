Can 2019 : Ismaïla Sarr, Krépin Diatta et Alfred Ndiaye forfaits contre le Bénin C’est un coup dur pour les "Lions" en direction du match de quart de finale qui les opposera demain mercredi au Bénin. Et pour cause, selon "L’Observateur", Ismaïla Sarr, Krépin Diatta et Alfred Ndiaye sont forfaits pour cette rencontre. Ces trois joueurs ne se sont d’ailleurs pas entraînés, hier, avec le groupe. Ismaïla Sarr souffre d'une élongation, tandis qu'Alfred Ndiaye s’est blessé au genou face à l’Algérie. Krépin Diatta, quant à lui, a été touché contre l’Ouganda.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 11:13



