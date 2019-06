Can 2019: convoqué par Aliou Cissé, la grand-mère de Sidy Sarr fait un malaise et décède La grand-mère paternelle du footballeur Sidy Sarr, est décédée des suites d'un malaise en apprenant la sélection de son petit-fils par Aliou Cissé, selon "Les Echos".



Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis des semaines, elle n'arrêtait pas de demander des informations sur la liste des "Lions". Elle était malade, mais mère Rama attendait avec impatience cette publication. Et vendredi dernier, lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle, elle était si contente qu'elle a piqué une crise qui l'a emportée », raconte, en effet, un proche de la famille au journal.



Enterrée à Thiès, le dernier mot que la défunte a prononcé est ‘’Pa Sidy’’, selon le journal, qui ajoute que le joueur est inconsolable depuis.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos