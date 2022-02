Can 2021 / Après le sacre des "Lions": Un mort à Thiès, un autre entre la vie et la mort

Un compatriote résidant à Thiès a rendu l’âme, hier nuit, suite à une crise cardiaque. C. Dieng, âgé de 40 ans, domicilié au quartier Saly de Thiès, a piqué une crise avant de rendre l’âme à l’Hôpital.



D’après "Source A", un autre fan des "Lions" est dans une mauvaise posture. Car il est entre la vie et la mort, pour avoir subi, lui aussi, une crise cardiaque.



Les médecins étaient en train hier, de tout mettre en œuvre, jusqu’aux environs de 2 heures du matin, pour le ramener à la vie.



