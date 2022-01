Can 2021: Habib Bèye voit en Bamba Dieng un complément idéal de Sadio Mané L’attaquant Bamba Dieng, auteur du deuxième but du Sénégal contre le Cap Vert, mardi, à Baffoussam, est ‘’le complément idéal’’ de Sadio Mané, a laissé entendre l’ancien défenseur des Lions, Habib Beye, actuel entraîneur de Red Star (division 3 française).

‘’J’aime beaucoup son profil. Il peut-être très complémentaire à Sadio Mané’’, a dit Beye sur la chaîne française Canal Plus. L’attaquant de l’OM (élite française) est ‘’dans l’intention, dans l’insouciance’’, a indiqué Habib Beye comprenant toutefois la décision du sélectionneur du Sénégal de préférer faire démarrer l’ancien pensionnaire de Diambars sur le banc des remplaçants.



‘’Aliou Cissé est le plus proche de son équipe, qu’il le fasse démarrer sur le banc est compréhensible’’, a-t-il nuancé indiquant que Bamba Dieng ‘’a un profil parfait’’ pouvant aller avec Sadio Mané, le leader de l’attaque sénégalaise. Entré à la place de l’attaquant de Liverpool (élite anglaise) qui a ressenti des douleurs après un choc violent avec le gardien capverdien Vozinha, Bamba Dieng a posé d’énormes problèmes à la défense capverdienne par ses prises de risques et ses fréquents appels.



Après avoir brillé en début de saison avec l’OM en ligue 1 française, l’ancien pensionnaire de Diambars a été appelé en septembre pour la double confrontation contre la Namibie en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



Depuis, l’attaquant âgé de 21 ans est régulièrement appelé par Aliou Cissé qui compte plutôt sur le front de son attaque sur Boulaye Dia (Villaréal, Espagne), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie) voire Habib Diallo (RC Strasbourg, France).



