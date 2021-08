Can 2021 : Le Sénégal avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe ! Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Can 2021 prévue au Cameroun. Le tirage au sort effectué ce mardi place les « Lions » dans le groupe B, en compagnie de la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Finaliste malheureux de la dernière édition (battu en finale par l’Algérie), le Sénégal sera très attendu. En terre […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/17/can-2021-le-se...

