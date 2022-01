Can-2021 : Le Sénégal termine leader de sa poule, malgré un match nul contre le Malawi Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 19:46 | | 0 commentaire(s)|

Les matches se suivent et les Lions du Sénégal n’arrivent toujours pas à convaincre aussi bien dans le jeu que sur le plan des résultats. Après une victoire à l’arraché contre le Zimbabwe et le match nul face à la Guinée, les joueurs d'Aliou Cissé ont encore été accrochés (0-0) par le Malawi, pour le compte de la 3e journée de la poule B de la Can-2021. Le Sénégal n’a pas été très tranchant au niveau de l’attaque et a montré beaucoup de fébrilité au niveau de la défense. Des défauts qui auraient pu coûter cher aux Lions avec un penalty sifflé par l’arbitre à la 75e mn. Mais il est revenu sur sa décision, après avoir consulté la Var. Malgré le match nul, le Sénégal termine leader de la poule B avec 5 pts. La Guinée, qui a perdu face au Zimbabwe par 2-1, se qualifie aussi en terminant 2e du groupe avec 4 pts. Le Malawi, 3e avec aussi 4 pts, peut espérer une place de meilleure troisième pour se qualifier en huitièmes de finale.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Can-2021-Le-Senegal-termine...

