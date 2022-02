Can 2021-Recours pour un décalage : l’Egypte veut jouer la finale… le lundi L’Egypte ne veut pas jouer la finale le dimanche. Mais plutôt le lundi. L'entraîneur adjoint de l’Egypte Diaa Alsayed, a demandé à la caf, de repousser la finale jusqu'au lundi. Demande formulée après la qualification des pharaons contre le Cameroun, car le Sénégal, dit-il, son adversaire, bénéficie d'un jour de récupération supplémentaire.

"Je demande à la caf que la finale soit jouée lundi", a lancé l'entraîneur adjoint de l’Egypte Diaa Al-Sayed après la qualification contre le Cameroun, jeudi, car le Sénégal, son adversaire, bénéficie d'un jour de récupération supplémentaire.



"Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche à samedi, ndlr), on joue lundi", a précisé le technicien, remplaçant en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz, exclu pendant le match.



Question : Décaler le match, peut-il effacer ce jour de plus dont le Sénégal qui a joué la veille a bénéficié ?



