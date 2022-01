Can 2021: Sadio Mané « apte » pour le match contre Guinée Équatoriale, ce dimanche

La participation de Sadio Mané pour les quarts de finale de la CAN contre la Guinée Équatoriale ce dimanche était incertaine.D’après la Fédération sénégalaise de football, l’attaquant des Reds a participé à l’intégralité de l’entraînement collectif vendredi et est apte pour la rencontre de ce jour contre la Guinée Equatoriale.



Blessé lors des huitièmes de finale contre le Cap Vert [victoire des Lions 2-0], le leader technique des Lions avait observé un repos de deux jours.



Une bonne nouvelle pour le staff des Lions qui comptera sur son meilleur buteur de la compétition

Ousmane Wade