Can 2022 : Pape Matar Sarr, Diao Baldé et Pape Abou Cissé réagissent suite à la cérémonie de remise du drapeau... Rédigé par leral.net le Mardi 4 Janvier 2022 à 23:50



www.dakaractu.com



Pêle-mêle, Pape Matar Sarr, Diao Keïta Baldé et Pape Abou Cissé ont brièvement livré leurs premières impressions à la suite de la cérémonie de remise du drapeau ce mardi après-midi au palais de la République. Une CAN qu'ils entendent débuter de la meilleure des manières sans se mettre la pression, mais en se donnant les moyens d'aller chercher la victoire au soir du 06 février 2022, au Cameroun.

