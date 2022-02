Can 2022/ Sacre des Lions: Pape Diop salue la performance de l’équipe nationale et invite à garder cet élan de solidarité et de cohésion nationale L’équipe nationale de football du Sénégal a remporté hier, face à l’équipe égyptienne, sa première coupe d’Afrique des nations au plus grand bonheur de tout le peuple sénégalais. Tout le monde s’est réjoui de ce sacre qui offre au Sénégal sa première étoile dans cette compétition continentale. Le leader de la convergence démocratique Bokk Gis Gis a lancé un message de félicitations aux joueurs, au staff, à l’entraîneur, ainsi qu’à tout le peuple sénégalais, en rappelant l’impact de ce trophée qui doit être désormais, un prétexte de concorde, de cohésion et d’unité nationale.

« Notre bonheur est a la dimension de la performance que viennent de réussir les Lions. En décrochant avec panache et pour la première fois la couronne continentale, ils ont écrit assurément la plus belle page de l'histoire de notre football. Je tiens a leur rendre tout l'hommage qu'ils méritent pour avoir défendu vaillamment nos couleurs, hisse bien haut le drapeau national et procure un immense bonheur au peuple sénégalais.



Je tiens aussi a féliciter le sélectionneur national, Aliou Cissé et son staff, la Fédération Sénégalaise de Football et l'Etat du Sénégal a travers le Ministère des Sports, pour avoir mis nos footballeurs dans les meilleures conditions de performance.



Je remercie nos guides religieux qui les ont accompagnes par leurs prières et le peuple sénégalais qui s'est montre très uni pour les pousser a la victoire finale. Je souhaite enfin que nous puissions garder ce bel élan de solidarité, d'unité et de cohésion nationale pour le plus grand bien de notre pays. Vive les Lions ! Vive le Sénégal qui gagne ! », a exhorté Pape Diop, Président de la Convergence Libérale et Démocratique / Bokk Gis Gis.





