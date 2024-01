Can 2023: Aliou Cissé victime d’un petit malaise, selon la presse Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2024 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

e sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé est tombé malade a l’issue de la victoire des Lions contre les Camerounais. Selon les informations de Canal plus, l’ancien capitaine des Lions de la Téranga a été victime d’un petit malaise et hospitalisé. Mais selon les dernières informations, Aliou Cissé souffrait d’une petite crise gastrique. […] e sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé est tombé malade a l’issue de la victoire des Lions contre les Camerounais. Selon les informations de Canal plus, l’ancien capitaine des Lions de la Téranga a été victime d’un petit malaise et hospitalisé. Mais selon les dernières informations, Aliou Cissé souffrait d’une petite crise gastrique. Rien de méchant est-il même sorti de l’hôpital et devra bien tenir sa place mardi prochain contre la Guinée.



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-2023-aliou-cisse-victime-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager