Can 2023 : Le Sénégal, avec un excellent Lamine Camara, s’impose devant la Gambie, par 3 buts à 0 Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Le champions d’Afrique en titre, le Sénégal, a réussi son entrée en matière dans la 34e Coupe d’Afrique des Nations (Can) en battant ce lundi la Gambie par trois buts à zéro. Le premier but sénégalais est marqué par le Marseillais Pape Alassane Gueye avant que le jeune crack Lamine Camara ne double la mise. […] Le champions d’Afrique en titre, le Sénégal, a réussi son entrée en matière dans la 34e Coupe d’Afrique des Nations (Can) en battant ce lundi la Gambie par trois buts à zéro. Le premier but sénégalais est marqué par le Marseillais Pape Alassane Gueye avant que le jeune crack Lamine Camara ne double la mise.

L’ancien de Génération Foot a ensuite inscrit le troisième but de la rencontre sur une belle passe de Iliman Ndiaye. Pour son premier match de Can, Camara s’est donc bien illustré avec un doublé lui permettant d’être sacré Homme du match.

Les deux autres adversaires de poule du Sénégal à savoir le Cameroun et la Guinée s’affrontent à 17h.

En attendant, les Lions sont premiers du groupe C.

S.GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-2023-le-senegal-avec-un-ex...

Accueil Envoyer à un ami Partager