Can 2023: Le Sénègal surclasse la Guinée dans le derby ouest-africain Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2024 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal, déjà qualifié, a été bousculé mais a fini par s’imposer, ce mardi, 2 à 0 face à la Guinée qui a également la´es chances de l’accompagner en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), au terme d’un match terne, mardi à Yamoussoukro. Les de la Teranga, champions en titre, ont […] Le Sénégal, déjà qualifié, a été bousculé mais a fini par s’imposer, ce mardi, 2 à 0 face à la Guinée qui a également la´es chances de l’accompagner en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), au terme d’un match terne, mardi à Yamoussoukro. Les de la Teranga, champions en titre, ont fini premiers avec 9 points devant le Cameroun (4 pts) et la Guinée (4 pts) qui est venue à bout de la Gambie (3-2), lors du deuxième match disputé en simultané. Les deux équipes n’ont été départagées qu’au nombre de buts marqués. Abdoulaye Seck a lancé le Sénégal en reprenant un coup franc de Krépin Diatta (61e) avant que Iliman Ndiaye ne double la mise dans le temps additionnel (90e), sauvant ce derby marqué par un gros déchet technique des deux côtés. Photo: Sidy Talla (https://www.facebook.com/eyelitstudio?mibextid=ZbWKwL)



Source : https://lesoleil.sn/can-2023-le-senegal-surclasse-...

Accueil Envoyer à un ami Partager