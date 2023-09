Can 2023 : Voici les 24 équipes qualifiées Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|

Les 24 nations qui prendront part à la Coupe d’Afrique des nations (Can 2023) prévue en janvier-février 2024 sont désormais connues. Si certaines formations comme le Sénégal et l’Algérie ont réussi à décrocher leur ticket qualificatif avant même l’issu des éliminatoires, d’autres comme le Cameroun, la Gambie et le Mozambique se sont battus jusqu’à la fin pour se qualifier. Il faut aussi noter la présence de tous les géants du football africain. Voici Les 24 équipes qualifiées 1 Côte d’Ivoire (Groupe H- Pays-hôte) 2 Maroc (Groupe K) 3 Algérie (Groupe F) 4 Sénégal (Groupe L) 5 Afrique du Sud (Groupe K) 6 Burkina Faso (Groupe B) 7 Tunisie (Groupe J) 8 Egypte (Groupe D) 9 Zambie (Groupe H) 10 Guinée Equatoriale (Groupe J) 11 Nigeria (Groupe A) 12 Cap-Vert (Groupe B) 13 Guinée-Bissau (Groupe A) 14 Mali (Groupe G) 15 Guinée (Groupe D) 16 Ghana (Groupe E) 17 Angola (Groupe E) 18 Tanzanie (Groupe F) 19 Mozambique (Groupe L) 20 Mauritanie (Groupe I) 21 RD Congo (Groupe I) 22 Gambie (Groupe G) 23 Namibie (Groupe C) 24 Cameroun (Groupe C)





Source : Source : https://www.jotaay.net/Can-2023-Voici-les-24-equip...

Accueil Envoyer à un ami Partager