Can: Les «Lions» accueillis en champions par les Sénégalais de Yamoussoukro

L'attente fut longue mais elle en valait la peine. Les supporters sénégalais, arrivés dans des bus, ont, dès 20 h, pris d'assaut les abords de l'aéroport de Yamoussoukro pour attendre leurs héros. Vêtus aux couleurs nationales, ils ont donné de la voix avec des chants et des pas de danses endiablés. Le bruit assourdissant des « vuvuzélas » campe le décor du fond sonore. Ce déchaînement s'est poursuivi jusque devant le tarmac, et il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour que la situation se calme un petit peu. Mais c'était sans compter avec la détermination des supporters qui, téléphones portables en main, voulaient vaille que vaille s'approcher de plus près de leurs héros pour immortaliser ces moments uniques de communion. Il est 21 h 34, lorsque le vol spécial d'Air Sénégal affrété par le Président de la République s'immobilise. L'Ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire et des officiels ivoiriens sont là. La tension monte chez les supporters et les agents préposés à la sécurité sont débordés. Ils les somment de ne pas franchir les barrières mais ces derniers trouvent toujours le moyen de se faufiler entre les failles. Les cris d'hystérie ont commencé à fuser lorsqu'ils aperçoivent les « Lions » descendre de l'avion, à 21 h 58. Le nom de chaque joueur qui passe devant le chapiteau du service d'Hygiène est scandé à tue-tête. Mais la palme est revenue à Sadio Mané. L'enfant de Bambali, véritable chouchou du public, a failli créer un tohu-bohu indescriptible du fait de son aura. Sans crier gare, la star s'est tranquillement installée sur son siège, sourire aux lèvres, en attendant le reste de la troupe. Le bus a finalement quitté les lieux à 23 h 27, direction l'hôtel Président de Yamoussoukro, sous le regard et les vivats des supporters visiblement comblés.

De nos envoyés spéciaux S.O. FALL, M.L. DIOP (texte) et Moussa SOW (photo)



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-les-lions-accueillis-en-ch...

