VIDEO - Can U 17 en Tanzanie : Seule la victoire compte pour les Lionceaux Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 17:10 | | 0 commentaire(s)| Les Lionceaux qui disputeront la Can U 17 en Tanzanie, du 14 au 28 avril prochain, ont reçu le drapeau national ce matin dans les locaux du ministère des Sports. Représenté par son Secrétaire général, Paul Dione, le ministre des Sports Matar Bâ a invité l'équipe à représenter le Sénégal dignement, en faisant preuve de responsabilité et de combativité pour remporter la coupe. M. Dione a également transmis les félicitations du ministre des Sports au président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, pour l'excellent travail qu'il est en train d'abattre.



