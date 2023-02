Can U 20: Le Sénégal élimine l’Égypte, pays hôte de la compétition (4-0) Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2023 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

Une équipe avec une soif de victoire insatiable. C’est la description parfaite des protégés du sélectionneur des moins de 20 ans, Malick Daf. Déjà assuré de disputer les quarts de finale de cette CAN U20, le Sénégal n’a pas voulu lever le pied ce samedi face à l’Egypte. Les Pharaons qui n’étaient plus maîtres de […] Une équipe avec une soif de victoire insatiable. C’est la description parfaite des protégés du sélectionneur des moins de 20 ans, Malick Daf. Déjà assuré de disputer les quarts de finale de cette CAN U20, le Sénégal n’a pas voulu lever le pied ce samedi face à l’Egypte. Les Pharaons qui n’étaient plus maîtres de leur destin se devaient de gagner contre les Lionceaux tout en espérant une contre performance du Nigéria dans l’autre rencontre face au Mozambique. Mais c’était sans compter la détermination des minots sénégalais de terminer cette phase de poule avec un carton plein. Le Sénégal s’est imposé sur le score de 4 buts à 0 avec un triplé de Pape Demba Diop et une réalisation d’Ibou Sané. Quant à l’Egypte, elle est éliminée de la compétition qu’elle organise.



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-u-20-le-senegal-elimine-le...

