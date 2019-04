Can U17 : Le Sénégal obtient un nul (1-1) face au Maroc

Les « Lionceaux » du Sénégal ont livré cet après-midi, une rencontre d’une haute intensité pour le compte de la première journée de la poule B. Les lionceaux, dominés en première partie, ont été surpris au retour des vestiaires par les marocains. L’attaquant Bentayed, sur une belle action collective a ouvert le score.



Ainsi, Mouhamed Diaw et ses camarades ont couru derrière le score et peine à tromper la vigilance du gardien. L’entrée de Birame Diaw et d’Aliou Baldé ont apporté plus de fluidité dans l’entrejeu sénégalais. Et, c’est l’attaquant Aliou Baldé, le meilleur scoreur, lors du tournoi de l’UFOA (4 buts en 4 rencontres) qui a arraché le point du nul à la 88e minute de jeu.



Les lions feront face à l’équipe guinéenne, battue par le Cameroun (2-0), pour le compte de la deuxième journée de la poule B. Avant de se mesurer deux jours plus tard, à l’actuel leader du groupe, le Cameroun.



