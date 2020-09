Canada : Justin Trudeau annonce 93 millions de dollars pour les entrepreneurs noirs

93 millions de dollars c’est la somme que le fédéral investira sur quatre ans dans un programme totalisant 221 millions de dollars en partenariat avec des institutions financières, pour aider les entrepreneurs noirs.



C’est ce mercredi 10 septembre que le premier ministre Justin Trudeau a fait l’annonce lors de son passage à Toronto dans les locaux de la compagnie HXouse qui fait du mentorat auprès des hommes d’affaires des communautés culturelles.



L’argent investi par Ottawa aidera principalement les Noirs propriétaires de PME à avoir accès à la formation en gestion et planification financière ainsi qu’à des prêts pour faire croître leur société.



Selon le fédéral, il s’agit d’un programme sans précédent au Canada.



Ce programme permettra au fil du temps de soutenir les entrepreneurs Noirs et de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises dirigées par des Noirs, pour qu’ils soient mieux positionnés en vue de la relance de l’économie au Canada.



Pour Mary NG la ministre de la Petite entreprise « Les entrepreneurs noirs rencontrent depuis trop longtemps des obstacles systémiques à leur réussite, et la pandémie de COVID-19 a eu un effet démesuré sur eux ».



Un appel de propositions sera lancé par Ottawa auprès des organisations Noires pour qu’elles puissent adhérer au nouveau Fonds pour l’écosystème national destiné aux entrepreneurs Noirs.



Par ailleurs, le fédéral prévoit d’offrir jusqu’à 33,3 millions en prêts dans le cadre du Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des communautés Noires. Les prêts iront de 25 000 $ à 250 000 $ par entreprise.



Des capitaux supplémentaires totalisant 128 millions pourront être accessibles aux entrepreneurs noirs grâce à un partenariat entre Ottawa et différentes banques.



Les critères d’admissibilité doivent être communiqués au cours des prochaines semaines.