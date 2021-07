Canada: Une femme autochtone nommée gouverneure générale ! Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

C'est une première au canada. Le Premier ministre Justin Trudeau vient de nommer Mary Simon, une femme autochtone inuit, au poste de gouverneure générale. Mary Simon a été présidente du Comité national sur l'éducation des Inuits. Mary Simon speaks during an announcement at the Canadian Museum of History in Gatineau, Que., on Tuesday, July 6, 2021. Simon, an Inuk leader and former Canadian diplomat, has been named as Canada's next governor general — the first Indigenous person to serve in the role. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)/SKP205/21187518868236/MANDATORY CREDIT/2107061630



Source : Source : https://www.lasnews.info/canada-une-femme-autochto...

