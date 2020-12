Canal+Etat du Sénégal: une convention à déchirer Libération à sa Une décortique le contrat qui lie Canal+ à l'Etat du Sénégal, arguant que les deux parties ont juré de garder "confidentielles" les clauses de la scandaleuse convention qui expire en 2021.

Si le groupe Canal fait un chiffre d'affaires de plus de vingt (20) milliards de francs CFA, il verse une redevance de...trente cinq (35) millions de F CFA à l'Etat; si c'est entre quinze (1() et vingt (20) milliards de F CFA, le montant est de trente (30) millions de F CFA.

Concernant la Tva, l'Etat a promis des "efforts" auprès des autorités compétentes pour que les abonnements puissent bénéficier d'un taux réduit".



"Aucun autre impôt, droit, , taxe ou redevance ne sera dû par Canal+Sénégal ou par son réseau de prestataires de services", informe le contrat selon Libération.



