Canapés, tables basses, tapis, haut de gamme chez CASABEN à Saly / Contact : 77 597 12 17

Mercredi 15 Février 2023

Catherine Nova, architecte intérieure, a ouvert une boutique de décoration à Saly. Elle vend des produits d'importation pour le confort. Elle informe également qu'elle a des tableaux d'artistes sénégalais qu'elle compte mettre en valeur. A l'en croire, l'ouverture de sa boutique est un choix qui était nécessaire. "J'habite ici depuis 15 ans et j'aime beaucoup le Sénégal et ses habitants et je suis bien. J'ai des tableaux d'artistes sénégalais que je tiens à mettre en valeur, j'expose des produits d'importation pour le confort, des canapés, tapis, tables basses, pour donner une petite touche européenne", a t-elle expliqué.