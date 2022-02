Cancer de l’enfant : Le Sénégal enregistre chaque année plus de 800 cas. Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022 à 00:47 | | 0 commentaire(s)|

La journée internationale du cancer de l’enfant a été célébrée ce lundi 14 février 2022 à Dakar. Étant la maladie la plus mortelle dans le monde, chaque année, le Sénégal enregistre 800 à 1.000 cas de cancer ; cependant, seuls 200 cas ont été enregistrés.



Venu représenter le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Babacar Guèye directeur de la lutte contre la Maladie a fait savoir que l’activité d’oncologie pédiatrique a été formalisée en 2000 avec la création d’une Unité d’Oncologie Pédiatrique (UOP) dans le service de pédiatrie de l’hôpital A Le Dantec. « De 2000 à 2021, 2.877 enfants ont été pris en charge dans cette unité. Les résultats satisfaisants obtenus avec des taux de survie estimée à environ 50 % témoignent de la qualité de prise en charge au sein de l’unité », a révélé le Dr Guèye.





À cette occasion, le Docteur Guèye a magnifié les réalisations du Groupe Franco-Africain d’oncologie-pédiatrique (GFAOP) pour l’appui indéfectible apporté à l’UOP par une prise en charge adéquate des enfants malades. « En effet, depuis l’adhésion du Sénégal au GFAOP en 2000, les enfants atteints de cancer ont eu un accès plus facile au diagnostic et au traitement. À cela s’ajoute, la subvention de l’État à hauteur de 60 % de la chimiothérapie et la disponibilité de la morphine sirop pour soulager la douleur », dit-il.



Par ailleurs, il rassure que le ministre de la Santé en collaboration avec l’OMS pour la mise en œuvre de l’initiative mondiale contre le cancer de l’enfant dont l’objectif est de relever le taux de survie d’au moins 60 % d’ici 2030.

