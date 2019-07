Cancer : le Sénégal va construire un centre pour la prise en charge des malades

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

Bonne nouvelle pour les malades souffrant du cancer. En effet, le Sénégal a signé hier, un arrangement avec la république de Corée pour la construction d’un centre national d’oncologie à Diamniadio. Cette infrastructure va coûter la somme de 50 milliards de francs Cfa, soit 85 millions 500 mille dollars US.



Ledit centre permettra d’assurer la prise en charge des malades du cancer.

C’est le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération qui a procédé à la signature de cet arrangement avec l’ambassadeur de la République de Corée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos